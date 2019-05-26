banner1005
81 İlde eş zamanlı operasyon
81 İlde eş zamanlı operasyon
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Resmi Gazete'de yayımlandı: Reddedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 1 şirketin petrol arama ruhsatı talepleri reddedildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Reddedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 1 şirketin petrol arama ruhsatı talepleri reddedildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin, Burdur ve Denizli'de 15 bin 443 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı talebinin reddine karar verilirken, aynı şirketin Denizli ve Muğla'da 30 bin 880 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı talebi de uygun bulunmadı.

Söz konusu ruhsat taleplerinin reddiyle ilgili olarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gerekçe gösterildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi Gazete
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.