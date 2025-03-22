Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç fiyatları için yeni karar

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ilaç fiyatları her yıl belirli kurallar çerçevesinde Euro kuru baz alınarak güncellenecek.

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarının her yıl belirlenen ortalama Euro kuru üzerinden güncellendiğini belirtti. Yeni düzenleme kapsamında, fiyat güncellemeleri yalnızca beşeri tıbbi ürünleri değil, ithal ilaçları da kapsayacak.

Düzenlemenin, bütçe disiplini çerçevesinde ve uluslararası uygulamalara paralel olarak hayata geçirildiği vurgulandı.

Önceki sistemde, ilaç fiyatlarına yapılan zamlar eczacıların kârlılık oranlarını sabit tutarak bazı ilaçların düşük kâr marjıyla satılmasına neden oluyordu. Yeni düzenleme ile eczacıların gelir kaybı yaşamaması için kârlılık baremleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, eczacılar için uygulanacak yeni kârlılık oranları şu şekilde olacak:

328 TL’ye kadar olan ilaçlarda: %28

328 - 657 TL arasındaki ilaçlarda: %18

657 TL ve üzerindeki ilaçlarda: %13

Bu değişiklikle birlikte, eczacılar her ilaç fiyatı güncellendiğinde kârlılık baremlerinin de aynı oranda revize edileceğini görecek.

Sağlık Bakanlığı, yapılan düzenlemenin eczacılar için önemli bir kazanım olacağını belirterek, her kur güncellemesiyle birlikte kârlılık oranlarının da güncelleneceğini duyurdu. Böylece eczacıların gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek.