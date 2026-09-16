Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigara kağıdında yeni dönem başladı!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle birlikte; yaprak sigara kağıtlarında aroma verici, şeker ve tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklandı. Tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi "Pantone 448 C Mat" renginde standart düz paket uygulamasına geçirilirken, üretici ve ithalatçı firmalar için uyum takvimi resmen başlatıldı. İhraç amacıyla üretilen ürünler ise tebliğin kapsamı dışında bırakıldı.

AROMA, ŞEKER VE RENKLENDİRİCİLER YASAKLANDI

Tebliğle birlikte sigara kağıdının üretiminde kullanılan bileşenlere katı filtreler getirildi:

Yaprak sigara kağıdı üretiminde aroma verici maddeler, şeker ve her türlü tatlandırıcının kullanımı tamamen menedildi.

Kağıdı beyazlaştırmak amacıyla kullanılan zorunlu maddeler hariç olmak üzere, üretimde hiçbir renklendiriciye izin verilmeyecek.

Üretimde, kağıdın yapıştırıcısında veya kullanılan mürekkepte Bakanlığın yasaklı listesinde yer alan hiçbir yabancı girdi bulunamayacak.

Girdi bildirim ve toksikolojik tablolarda kullanılan maddelerin Türkçe isimleri zorunlu olacak, varsa Latince adları parantez içinde belirtilecek.

STANDART DÜZ PAKET ZORUNLULUĞU: LOGO VE DESEN BİTİYOR

Piyasaya sunulacak paketlerin tasarım standartları sil baştan belirlendi:

Renk ve Bitiş: Paketlerin ve grupmanların dış yüzeyi parlaklık derecesi yüzde 20'nin altında olan "Pantone 448 C Mat" renginde olacak. İç yüzey ise aynı tonda veya beyaz üretilecek.

Şekil ve Yüzey: Paketler kabartmasız, desensiz, pürüzsüz ve dikdörtgen prizma şeklinde karton/kağıttan yapılacak; içini gösteren şeffaf pencerelere izin verilmeyecek.

Görsel Yasakları: Paket, koli bandı veya sigara kağıdının üzerinde markaya ait logo, amblem, simge, figür ya da fazladan hiçbir çizgi/işaret yer alamayacak.

Ek Özellikler: Ses çıkaran veya kokulu ambalaj malzemeleri, ilave dış kılıflar ve çıkartmalar yasaklandı.

SAĞLIK UYARILARI VE KRİTİK GEÇİŞ TAKVİMİ

Paketlerin üzerinde zorunlu sağlık metinleri bulunacak ve sektör için belirlenen takvim şu şekilde işleyecek:

Zorunlu İbareler: Birim paketlerde "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın", grupmanlarda ise ek olarak "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" uyarısı ile "ALO 171 Sigara Bırakma Danışman Hattı" bilgisi yer alacak.

30 Ekim 2026: Piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvuruları için son tarih. Başvuru yapmayanların belgeleri 20 Şubat 2027 itibarıyla iptal edilecek.

20 Şubat 2027: Eski standarttaki ürünlerin piyasaya arz edilebileceği son gün.

20 Ağustos 2027: Yeni tebliğe uymayan hiçbir yaprak sigara kağıdı raf ve tezgahlarda bulundurulamayacak, satıştan tamamen kaldırılacak.