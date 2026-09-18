Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı: İşte yeni atanan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanan atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı: İşte yeni atanan isimler
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 Karar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yönetiminde kritik bir değişikliğe gidilirken, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde de önemli görevlendirmeler yapıldı.

TÜİK'TE BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Ekonomi yönetiminin temel veri sağlayıcısı olan Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki görev değişimi Resmî Gazete'de şu şekilde yer aldı:

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevinden alındı.
Metin'den boşalan TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine Cihat Erce İşbaşar atandı.

TUA VE SANAYİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR

Teknoloji ve uzay programlarını yürüten birimlerde açık bulunan kadrolara yeni isimler getirildi:

Türkiye Uzay Ajansı (TUA): Kurum bünyesinde açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Fatih Dulkan getirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Açık bulunan AR-GE Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığı makamına Ali Rıza Çataldağ atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA ROTASYON VE ATAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilen görev değişiklikleri:

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş getirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bakanlık bünyesindeki Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Mustafa Şahin'den boşalan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna ise Kahraman Akdoğan atandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Resmi Gazete
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