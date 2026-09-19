Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'nin 5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planı hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan strateji belgesiyle, şehirlerin çehresini önümüzdeki beş yılda değiştirecek bir yol haritası ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan eylem planı, uygulamaya, izlemeye ve ölçmeye odaklanan 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımından oluşuyor. Yeni strateji, 2020-2023 döneminde edinilen tecrübe ve kurumsal kapasite üzerine inşa edilmiş bir yönetim çerçevesi olarak tasarlandı.

BAKANDAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, planın detaylarını sosyal medya hesabından bir infografikle paylaştı. Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun."

İleri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli bir dünya vizyonuyla hazırlanan yol haritası; yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilere odaklanacak. Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanlarında ise erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmaları devreye girecek.

HİZMETLER TEK NOKTADAN TAKİP EDİLECEK

Eylem planı kapsamında önümüzdeki beş yıllık süreç yıl yıl planlandı. 2026 sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanmış olacak, her belediyede özel akıllı şehir birimleri kurulacak ve mekansal planlamada semantik planlama modeline geçiş zorunlu hale gelecek. 2027'de büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek; 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları hazırlanacak.

2028 itibarıyla sahada en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçmiş olacak. Kurulacak teknoloji kümelenmeleri sayesinde yerli çözümlerin dünyaya ihraç edilmesi hedefleniyor. 2029'a gelindiğinde ise tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar hizmetlerin tek noktadan izleneceği Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulmuş olacak. Bu merkezlerin koordinasyonunu, Bakanlık bünyesinde yer alan Ulusal Akıllı Şehir Merkezi üstlenecek.

2030'DA YÜZDE 80 YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Plana göre 2030 yılında akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranacak. Bu süreçte sektörde dünya ile rekabet edebilecek 500 girişimci şirket desteklenecek ve sürecin hukuki zeminini oluşturacak Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.

KURUMLAR ARASI KOPUKLUĞA SON

Yeni planla, kurumların birbirinden bağımsız sistemler kurarak kaynak israfına yol açmasının önüne geçilmek isteniyor; bu nedenle veri yönetişimi ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri planın merkezine yerleştirildi. Şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönüşmemesi için tüm teknolojiler yakından izlenecek, her şehre en uygun çözüm belirlenip yalnızca vatandaşa doğrudan fayda sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecek. Bakanlık bu kapsamda yerel yönetimlere rehberlik etmesi için 50 uygulamaya ait fizibilite raporu ve 15 bin sayfalık bir eğitim dokümanı havuzu oluşturdu.

TOKİ PROJELERİ "AKILLI BÖLGE" OLACAK

Stratejinin öne çıkan başlıklarından biri kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi oldu. Yol haritası doğrultusunda erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere hazırlık güçlendirilecek. TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve yeni konut projeleri de doğrudan "Akıllı Bölgeler" yaklaşımıyla bütünleştirilecek. Bu kapsamda kurulacak yeni yaşam alanları yeşil enerjiyle çalışacak; su ve enerji kayıplarını sensörler aracılığıyla anlık olarak tespit eden, çevreye duyarlı tasarımlara sahip olacak.

AKILLI AYDINLATMAYLA ENERJİ TASARRUFU

Stratejiyle birlikte sokaktaki vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleri sayesinde yollarda kaybedilen zaman azalacak, atık toplama araçları doluluk oranına göre rota belirleyecek ve akıllı sokak aydınlatmalarıyla ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaşlar da mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden doğrudan ilgili birimlere iletebilecek, böylece şehir yönetiminde daha etkin söz sahibi olabilecek.

MODEL YAKIN COĞRAFYAYA İHRAÇ EDİLECEK

Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeliyle her şehrin ihtiyacı ayrı ayrı ölçülecek. Hizmetler, yaşlılar, engelliler ve dijital hizmetlere erişimde dezavantajlı gruplar da gözetilerek adil biçimde dağıtılacak. Türkiye, bu yerli ve milli birikimini başta Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler olmak üzere yakın coğrafyadaki devletlerle de paylaşarak uluslararası iş birliğini geliştirmeyi planlıyor.