Resmi Gazete'de yayımlandı: Üst düzey atama usulleri değişti

Üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üst düzey kamu kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeleri içeren 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Kararname ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Ekli cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılması hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamında şu kurumların üst yönetim kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek:

Diyanet İşleri Başkanlığı,
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
İletişim Başkanlığı,
Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Savunma Sanayii Başkanlığı,
Siber Güvenlik Başkanlığı,
Türkiye Varlık Fonu yönetimi,
TRT Yönetim Kurulu,
Devlet Arşivleri Başkanlığı,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimi.

Kararname yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

