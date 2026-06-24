Resmî Gazete'de yayımlandı! Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde dikkat çeken değişiklik

İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan "Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Resmî Gazete'de yayımlandı! Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde dikkat çeken değişiklik
Yayınlanma:

24 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 20 Eylül 2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlükte bulunan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Dayanak" başlıklı 3'üncü maddesinde revizyon yapıldı.

Söz konusu maddede yer alan "Uzman Erbaş Kanununun 19 uncu maddesi" ibaresi, "Uzman Erbaş Kanunu" şeklinde değiştirildi.

DOĞRUDAN KANUNUN TAMAMI KAPSAMA ALINDI

Düzenleme öncesinde ilgili dayanak maddesinde; yönetmeliğin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 19'uncu maddesi ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 8'inci maddesine dayanılarak hazırlandığı hükmü yer alıyordu. Gerçekleştirilen bu yeni adımla birlikte, yönetmeliğin yasal dayanağına yönelik yapılan atıf, kanunun sadece belirli bir maddesiyle sınırlandırılmayıp doğrudan ilgili kanunun tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

GÖREV VEYA ÖZLÜK HAKLARINDA YENİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Yayımlanan bu yeni değişiklik metni; uzman erbaşların mevcut görev tanımları, özlük hakları, atama usulleri, maaş hakları ya da çalışma koşullarına yönelik yeni bir yasal hüküm veya kısıtlama içermiyor. Kararın tamamen, yönetmelikte yer alan kanun atıflarının hukuki mevzuat standartlarıyla uyumlu hale getirilmesine yönelik teknik bir düzeltme niteliği taşıdığı vurgulandı. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Millî Savunma Bakanı birlikte yürütecek.

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