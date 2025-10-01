Resmi Gazete’de yayınlandı: Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar açıklandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yeni liste Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, 1 Ekim 2025 tarihli ve 10438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu.

Yayımlanan karar, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-5 Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” başlığını taşıyor.

MAL VARLIKLARI DONDURULAN KİŞİLER AÇIKLANDI

Kararda, BMGK kararları doğrultusunda bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik değişiklik yapıldığı bildirildi. Buna göre, yeni listeye eklenen kişiler şu şekilde sıralandı:

“Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad, Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani.”

Bu kişiler, 7262 sayılı Kitli İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine dair kanun kapsamında listeye dahil edildi.

KURULUŞLAR DA LİSTEDE YER ALDI

Karar sadece bireyleri değil, kurum ve kuruluşları da kapsadı. Buna göre, mal varlıkları dondurulan kurumlar arasında şu isimler yer aldı:

“İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company.”

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu liste değişiklikleri 7262 sayılı kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince yürürlüğe konuldu. Ayrıca, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların bu karara karşı başvuru hakları da belirtildi.

Kararda, ilgili tarafların söz konusu yaptırımlara itiraz edebilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonu’na başvurabileceği ifade edildi.

Yayımlanan kararın, 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdiği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacağı bildirildi.