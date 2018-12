Basın İlan Kurumu’nun 28 Kasım’da topladığı genel kurulda krize çözüm yollarını konuşuldu. Özellikle Anadolu basınının dikkatle beklediği toplantıda alınan karar Cumhurbaşkanının imzalaması sonrasında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe girdi.

Karara göre, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç 15 lira olarak belirlendi. Yayın ücretinin günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için KDV hariç 45 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı. Karara göre, resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesaplanacak. Kararı Aydınlık’a değerlendiren gazete temsilcileri kararı olumlu bulduklarını ancak, ithal kağıt krizine kesin çözüm olmadığını belirttiler.



‘ELDE EDİLMİŞ BİR KAZANIM’



Aydınlık Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Akkoç kararı mücadele sonunda elde edilmiş bir kazanım olarak değerlendirdi. Karardan dolayı BİK’e teşekkür eden Akkoç, okurlara da mesaj gönderdi. Akkoç şöyle konuştu:



“Bu karar, bizimle beraber Anadolu basını temsilcileri, gazeteci cemiyetleri başkanları ve BİK Genel Kurulu üyelerinin de katkılarıyla alındı. Kararın hemen onaylanması da çok önemliydi. Bu karar yazılı basının sadece nefes almasını sağlıyor. Ama yetmez. Yazılı basının ayakta kalmasını, daha iyi gazetecilik yapmasını ve yayının istikrarını sağlamaz. Sorunun tam olarak çözülmesi için en başta kağıt stratejik ürün olarak belirlenmeli ve kağıt bir devlet politikası olmalıdır. Gazetelere kamu kaynağı aktarılmalıdır. Kağıt ithalatı için ödenen yüzde 8’lik KDV oranı ve baskı malzemeleri için yüzde 18’lik KDV oranında indirime gidilmeli, kesin çözüm için de yerli kağıdımızı üretecek fabrikalar kurulmalıdır. Bu karardan sonra okurlarımıza özel bir görev düşüyor. Kağıdımızın çöpe gitmemesi için her okurumuzun bayiden gazetelerimizi alması, okuması ve okutması daha da önemli hale geldi. Okur da sorumluluk almalı.”



Kararın bir an önce onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlanmasını çok sevindirici bulduğunu söyleyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Genel Kurul Üyesi Misket Dikmen artışın yüzde 20 civarında olduğunu ifade etti. Kararın sorunun çözümü için yeterli olmadığını vurgulayan Dikmen, “Resmi ilanlar gazetelerin canıdır, kanıdır. Ama bu herşeyin çözümü değil. Kağıt sorununun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Yüzde 8 olan KDV miktarını yüzde bire indirmek bile çok büyük bir soluk aldırır. Geçen yıl yapılan ‘Vergi borcu yoktur’ belgesinin de yeniden ertelenmesini talep ediyoruz. Eğer bu belge yeniden ötelenmezse ardı ardına gazeteler kapanabilir” dedi.



AYDINLIK’IN HABERLERİ KATKI SAĞLADI



BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan da Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.



Aydınlık’ın yaptığı haberlerle bu kararın alınmasına katkı verdiğini vurgulayan Arslan, yeni tarifelerin can suyu olacağını belirtti. Arslan şu şekilde devam etti: “BİK’in katılımcı genel kurulu, güçlü yönetim kurulu yapısı böylesi güzel gelişmeleri beraberinde getirdi. Bu zor zamanda mutluyuz. Elbetteki ihtiyaçları karşılaması mümkün değil. Döviz dalgalanmasının dışında ithal malzemelerden oluşan girdilerimizde olağanüstü artışlar olmuştu.

“Tarife hayatiyetimizin devamı için hem bir moral hem de ekonomik bir katkı olacaktır. O açıdan sevindirici. Hayırlı olmasın diliyorum, sizin ilginize de teşekkür ediyorum.”



Ercan Küçük / Aydınlık