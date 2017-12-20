Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nde (Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği) yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nde (Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği) yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı üzerine, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 29, 49, 66, 73, 82, 108 ve 109'uncu maddelerinde değişiklik yapıldı.



Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan birden fazla gazeteye sahip bazı gerçek/tüzel kişilerin, kurdukları bir internet haber sitesini ortak kullandıklarının görülmesi üzerine Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin dördüncü fıkrasına yeni hüküm eklendi.



Yapılan değişiklikle, Basın İlan Kurumu veya valiliklerin görev alanındaki imtiyaz sahibi aynı gazetelerin her birinin kendisine ait bir internet haber sitesinin bulunması zorunlu kılındı.



Gazetelere internet haber siteleri için yeni ek gösterge verilecek

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ndeki yeni düzenlemede, gazetelerin internet haber siteleri için verilen ek gösterge şartı korunurken, dijital pano (widget) uygulamasına internet haber sitesinde görünür şekilde yer verilmesi, bu uygulama aracılığıyla resmi ilan portalı "www.ilan.gov.tr" adresine, belirlenen sayıda sayfa gösterimi sağlanması durumunda 1/6 oranında yeni ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı. Ek göstergeden yararlanmak için sayfa gösterim sayısı, yaygın gazeteler için 9 binin, yerel ve bölgesel gazetelerde ise 4 bin 500’ün üzerinde olacak şekilde belirlendi. Yönetmeliğin 73’üncü maddesi de buna göre yeniden düzenlendi.



Bayi ve abone oranları yeniden belirlendi

Basın İlan Kurumu şubesinin bulunduğu illerdeki gazetelerin günlük asgari fiili satış adedi ile bu satış adetlerinin hangi yollarla gerçekleştirileceğinin belirtildiği Yönetmeliğin 66'ncı maddesi, gazetelerin abone yoluyla gerçekleştirdiği satışlarda görülen artış nedeniyle tadil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin Ankara ve İzmir illerinde bayi aracılığıyla gerçekleştirilmesi gereken satış oranı yüzde 50'den yüzde 40'a, Kurum şubelerinin bulunduğu 38 ilde ise yüzde 50'den yüzde 30'a çekildi.



İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli için yeni düzenleme

Yönetmeliğin yayın yerlerine dair istisnaların düzenlendiği 109'uncu maddesinde yapılan değişikliğe göre ise İstanbul'un Çatalca, Silivri ve Şile ilçelerinin dışındaki ilçeleri ile Ankara'da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri, İzmir'de Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri, Kocaeli'de Başiskele, Kartepe ve İzmit ilçeleri tek yayın yeri olarak belirlendi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 49'uncu maddesindeki resmi ilanların tertibi ve ölçümlenmesine ilişkin hükümlerin, Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde benzer şekilde yer alması, tarifede yer alan teknik ayrıntılarda değişiklik yapılması halinde yönetmelikte de değişiklik yapılmasını önlemek amacıyla bu madde de düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye göre dizgi ve ölçümleme esasları bundan sonra Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile belirlenecek.