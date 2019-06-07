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Resmi tatil bankalar bugün açık mı? PTT kargo cuma günü açık mı? Kargolar bugün açık mı?

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesinin ardından bankalarda mesai başladı mı diye araştırılıyor. Vatandaşlar, bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmesi için bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bankalar bugün açık mı? PTT kargo cuma günü açık mı?

Resmi tatil bankalar bugün açık mı? PTT kargo cuma günü açık mı? Kargolar bugün açık mı?

9 süren Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılıyor.

Bazı iş yerleri için mesai bugün tekrar başladı. Bunlardan bazıları da bankalar.

 Vatandaşların aklına ise Akbank, Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi bugün açık mı? Bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu takıldı. 

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bankalar 7 Haziran Cuma günü yeniden mesaiye başladı. EFT ve havale işlemleri bugün yeniden başlamış oldu.

PTT KARGO CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

PTT kargonun bugün açık olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #banka #ptt kargo #kargo #ramazan bayramı #tatil
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