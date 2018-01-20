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Resmi tören tebrikat listesinde değişiklik

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları, resmi tören ve kutlamalarda tebrikatta bulunacaklar arasına eklendi

Resmi tören tebrikat listesinde değişiklik

"Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin ekinde yer alan "Başkent Dışındaki İllerde Tebrikata Giriş Sırası" listesinin 18. sırasına "Kamu yararına çalışan dernek başkanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları" ifadesi eklendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi tören tebrikat listesinde değişiklik #Resmi Gazete
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