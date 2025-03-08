Restoranda korku dolu anlar: Asansör faciasından kıl payı kurtuldu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir restoranda meydana gelen olay, büyük panik yarattı. Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak’ta bulunan dört katlı binanın restoran kısmında bir müşteri, asansöre binmek isterken kabinin olmadığını fark edemedi ve yaklaşık birinci kattan aşağı düşerek yaralandı.

Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, asansör boşluğunda mahsur kalan yaralıyı dikkatli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.