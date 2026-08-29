Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 'Gece Gündüz' isimli restoranda sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler büyük oranda kontrol altına alındı.
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Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde yangın meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren Gece Gündüz isimli restoranda henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, zaman kaybetmeden restorandaki alevlere müdahale etmeye başladı.
Olay yerine ulaşan itfaiye personelinin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangın alanındaki yer yer soğutma ve tam anlamıyla söndürme çalışmaları ise şu an itibarıyla kesintisiz olarak devam ediyor.
Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından resmi soruşturma başlatıldı.