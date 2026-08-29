Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 'Gece Gündüz' isimli restoranda sabahın erken saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler büyük oranda kontrol altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi - Resim: 1

Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde yangın meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren Gece Gündüz isimli restoranda henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

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Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi - Resim: 2

Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, zaman kaybetmeden restorandaki alevlere müdahale etmeye başladı.

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Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi - Resim: 3

Olay yerine ulaşan itfaiye personelinin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

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Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi - Resim: 4

Ekiplerin yangın alanındaki yer yer soğutma ve tam anlamıyla söndürme çalışmaları ise şu an itibarıyla kesintisiz olarak devam ediyor.

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Restoranda yangın çıktı! Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi - Resim: 5

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından resmi soruşturma başlatıldı.

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​Gaziantep yangın