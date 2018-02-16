Reuters'a konuşan bir Türk yetkilinin "YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini, Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasını önerdik. ABD değerlendiriyor" dediği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'de iken Reuters'ta bir haber yer aldı.



Haberde bir Türk yetkilinin Reuters'a konuştuğu belirtildi.



Habere göre, Türkiye, ABD'ye bir teklifte bulundu.



Haberde, Türkiye'nin ABD'ye terör örgütü YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini önerdiği ifade edildi.



Ayrıca, haberde, Suriye Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasının da önerildiği yer aldı.



Öte yandan haberde ABD'nin bu önerileri değerlendirdiği bilgisi yer aldı.



ulusal.com.tr