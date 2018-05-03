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Reuters'tan dörtlü ittifakla ilgili flaş iddia

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

Reuters'tan dörtlü ittifakla ilgili flaş iddia

AKP ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

BUGÜN AÇIKLANACAK DENMİŞTİ AMA...

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Etiketler; #mhp #AKP #Demokrat Parti #saadet partisi #İyi Parti #chp
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