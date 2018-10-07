Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyeti soruştururken Reuters'den çarpıcı bir iddia geldi.

Reuters ajansı, Türk yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun içinde öldürüldüğüne inandığı iddiasına yer veren bir haber yayımladı.Reuters, haberi iki Türk yetkiliye dayandırdı.



Türk yetkililerden biri ''Türk polisinin ilk değerlendirmesi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu içinde öldürüldüğü yönünde. Biz cinayetin önceden planlandığına ve cesedin sonradan konsolosluktan çıkarıldığına inanıyoruz'' dedi.



İki Türk kaynak, cinayetin ne şekilde işlendiğine dair görüşlerini Reuters'le paylaşmadı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu ise ajansa ülkesinin Kaşıkçı'nın aranmasına yardım ettiğini, Suudi yetkililer tarafından kaçırılmasının sözkonusu olmadığını söyledi.





6 katlı binayı Reuters'e gezdiren Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Kaşıkçı'nın burada bulunmadığını kanıtlamak için mukavva kutuları ve klima kapaklarını bile açarak gösterdi. Ancak bu arada binada kameraların bulunduğunu, ama kameraların kayıt yapmadığını, dolayısıyla Kaşıkçı'nın giriş-çıkışına ve içerde ne yaptığına dair ellerinde görüntü olmadığını söyledi.



Cumartesi günü ilkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği ve bir daha haber alınamadığı 2 Ekim'den beri olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ve son 4 günde soruşturmayı derinleştirdiği açıklaması geldi.Ardından Emniyet yetkilileri, 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) başkonsolosluktan çıkmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Emniyet açıklamasında, bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği de belirtildi.



Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için önceden randevu alarak gittiği başkonsolosluğa girdiği saat ile nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi temsilciliğine yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirilerinin ardından geçen yıl kendiliğinden Washington'a sürgüne giden gazeteci Cemal Kaşıkçı, Washington Post gazetesi için de Ortadğu ile ilgili yazılar kaleme alıyordu.

Akıbetiyle ilgili Türk ve Suudi yetkililer birbirleriyle çelişen açıklamalar yaptı. Emniyet gazetecinin başkonsolosluktan hiç çıkmadığını söylerken Suudi yetkililer aynı gün konsolosluktan ayrıldığını savunuyor. Ama bu savunma, nişanlısı dışarda Kaşıkçı'yı beklediğinden soru işaretlerini yatıştırmıyor.



REUTERS MUHABİRLERİNE KONSOLOSLUKTA TUR

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Bloomberg'e demecinde Türkiye'ye konsoloslukta arama izni verdiğini söylemişti, ama Türk yetkililer henüz bniaya girmiş değil. Suudi Başkonsolos Muhamme Uteybi ise binanın kapılarını Reuters'e açtı ve muhabirleri 6 katlı binada gezdirip ''Bakın, Kaşıkçı yok'' dedi.



SUUDİ ARABİSTAN'LA YENİ KRİZ ÇANLARI

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ''Bazı Türk yetkililerin, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğumuz binasında olduğuna dair gerçeğe dayanmayan açıklamaları üzücü'' diye konuştu.Ankara'nın Müslüman Kardeşler ve Katar'a desteğinden ötürü halihazırda Suudi Arabistan ile ilişkilerinde kriz