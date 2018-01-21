Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Facebook hesabı üzerinden sosyal medyada yayılan sokağa çıkma yasağı haberlerini yalanladı

Suriye'nin Afrin bölgesinden terörö örgütü PYD/PKK'nın attığı 11 roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde isabet etti. Suriye vatandaşı bir kişinin öldüğü ve 47 kişinin uyaralandığı kentte sosyal medya üzerinden sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine ilişkin bilgiler yayılmaya başladı. Bunun üzerine Facebook hesabından açıklama yapan Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanvardi bu bilgileri yalanladı. Şanvardi'nin açıklamaları:



"Lütfen Resmi Olmayan Bilgilere İtibar Etmeyiniz!

Sosyal medyada “Reyhanlı’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” diye algı oluşturuyor. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Kurumumuzdan yapılan son açıklamada

“Güvenlik ve sağlık ekiplerimizin rahat ve seri hareket edebilmeleri açısından cadde ve ara sokakları açık bulundurmanızı can güvenliğiniz açısından evlerinizden dışarı çıkmamanız rica edilmiştir” denilmiştir. Bunun dışında bir açıklama yapılmamıştır. Kurumumuzdan ikinci bir duyuru yapılancaya kadar sükûnetle beklemenizi önemle rica ederiz.

Reyhanlı Belediyesi"



