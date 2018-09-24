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Reyhanlı bombacısı Nazik tutuklandı

Reyhanlı saldırısı faili tutuklandı. Yusuf Nazik, cezaevine gönderildi.

Reyhanlı bombacısı Nazik tutuklandı

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan Yusuf Nazik, saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine gönderilen Nazik, akşam saatlerinde Reyhanlı'daki saldırılara ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşma tutanağına göre, güvenlik gerekçesiyle basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmaya Nazik ve baro tarafından görevlendirilen avukatının yanı sıra bazı müştekilerin avukatları da katıldı.

Nazik'in kimlik tespitinden sonra yaptığı savunma, duruşmada görüntülü olarak kaydedildi.

Savunmasının ardından Nazik, Cumhuriyet Savcısı Çınar Say'ın da talebi doğrultusunda mahkeme heyetince tutuklandı.

Yusuf Nazik, kısa süre önce MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanmıştı. Nazik emniyetteki sorgusunda 14'ü Reyhanlı saldırısıyla alakalı 24 isim vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yusuf nazik #reyhanlı bombacısı
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