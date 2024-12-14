Reyhanlı saldırısının faili 11 yıl sonra yakalandı

MİT ve Emniyet’in düzenlediği ortak operasyonla, 11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden biri olan Cengiz Sertel yakalandı. MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, saldırıda kullanılan patlayıcıları Suriye’den Türkiye’ye aktardığı tespit edilen Sertel’in ele geçirildiği bildirildi.