MİT Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazik ile saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



Sanık avukatı ise mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı.



Müşteki şehit babası Ahmet Tuna, Nazik'ten, kendisine 5 yıldır kimlerin finans sağladığını ve Türkiye'den Suriye'ye geçişi sırasında kimlerin yardımcı olduğunu açıklamasını istedi.



Sanık Nazik, önceki beyanlarını tekrarladığını dile getirdi.



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, saldırının planlayıcısı Nazik'in, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan 1, 5'i çocuk 52 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 52 kez olmak üzere toplamda 53 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Savcı, Nazik hakkında, saldırıda yaralanan sayısınca 130 kez öldürmeye teşebbüs ile izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve mala zarar vermek suçlarından da çeşitli sürelerde hapis cezası verilmesini istedi.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatının hazır olmaması sebebiyle duruşmayı 14 Şubat 2019'a erteledi.



Heyet ayrıca, firari sanıkların dosyasının Nazik'in yargılandığı dosyadan ayrılmasına ve Nazik'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Davanın geçmişi



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.



Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.



Aralarında Nazik'in de bulunduğu firari sanıkların dava dosyasının ise ayrılmasına hükmedilmişti.



Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmiş ve mahkemece 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.