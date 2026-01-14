Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir, bugün görülen duruşmada tahliye edildi. Karar, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verildi.

Duruşmada, Epözdemir’in yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına hükmedildi. Epözdemir, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada Epözdemir hakkında iki ayrı dosyada soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu. Soruşturmalar kapsamında rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamaları gündeme gelmişti.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Epözdemir, kamuoyunda yankı uyandıran davalarda üstlendiği görevlerle tanındı.

Epözdemir’in adının ilk kez geniş çevrelerce duyulması, 3 Mart 2009’da öldürülen Münevver Karabulut’a ilişkin dava ile oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, ilerleyen süreçte birçok dikkat çeken dosyada görev aldı.

Serbest avukat olarak bir hukuk bürosu işleten Epözdemir, şirketlere danışmanlık hizmeti de veriyor. Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi ile Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde öldürülen Pınar Gültekin davalarında da ailelerin avukatlığını yaptı.