Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var

Pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yapıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya paylaşımında, "Avukat Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gözaltılar oldu. Soruşturma derinleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

DÖRT AYRI TAHDİT VE İKİ SORUŞTURMA

Epözdemir’in evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, pasaportuna rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla dört ayrı tahdit konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Epözdemir’in “rüşvet”, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal-askeri casusluk suçlarından iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

SİYASİ TARTIŞMA VE İDDİALAR

Ekonomim'e göre, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, soruşturmanın “ciddi bir krize dönüşmek üzere” olduğunu öne sürerek, "Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar." dedi. Tayyar, cep telefonu şifresinin verilmesine karşı çıkıldığını ve mevcut delillerle soruşturmanın tamamlanarak Epözdemir’in serbest bırakılmasının istendiğini iddia etti.

Benzer bir çıkış da eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk’ten geldi. Külünk, "Neden bu panik, Ankara’daki bazı çevrelerde neden bu telaş? İster iktidara yakın, hatta iktidarın merkezinde yer alan hatlarda olsun; isterse muhalefetin hatlarında… Bu panik neden?" diye sordu. Külünk, Akın Gürlek üzerinde baskı kurulduğunu iddia ederek, "Cesaretiniz varsa, soruşturmanın adil yargı sistemi içerisinde sürmesini engelleyecek hiçbir adım atmayın." çağrısında bulundu.

MEHMET UÇUM’DAN YANIT

İddiaların odağındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.