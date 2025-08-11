Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde, 10 Ağustos 2025 tarihi saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir” denildi.

Soruşturma kapsamında Epözdemir’in dijital materyallerine el konuldu. Ayrıca dört ayrı suçlama nedeniyle pasaportuna tahdit getirildi.

EPÖZDEMİR’DEN SERT AÇIKLAMALAR: “BU GÖZALTI TAMAMEN BİR KUMPASTIR”

Epözdemir’in X hesabından iki ayrı açıklama yapıldı. İlk paylaşımda, basında çıkan “Londra’ya kaçarken yakalandı” iddiaları yalanlandı. Epözdemir, “Cumartesi gecesi eşim ve çocuklarımla birlikte Bodrum’dan İstanbul’a geldik. Oğlumun dil okulu için bir haftalığına İngiltere’ye gidip dönecektim. ‘İngiltere’ye giderken yakalandı’ şeklindeki paylaşımlar kötü niyetli ve manipülatiftir” ifadelerini kullandı.

İkinci açıklamada ise, “Bu gözaltı tamamen bir kumpastır. Bu kumpası kurup, kurumları yanlış yönlendiren kişi daha önce de tarafım aleyhine kumpasa teşebbüs eden bir avukattır” dedi. Epözdemir, söz konusu avukatın geçmişte vekili olduğu Denizbank–Seçil Erzan dosyasında banka yöneticileri lehine takipsizlik kararı aldırdığını öne sürdü ve bu sürecin kendisine yönelik operasyonla bağlantılı olduğunu iddia etti.

HUKUK CAMİASINDAN VE SİYASETTEN TEPKİLER

İstanbul Barosu, gizlilik kararı bulunan bir dosyadaki bilgi ve belgelerin basında paylaşılmasını “masumiyet karinesinin ihlali” olarak nitelendirdi. Baro, CMK’nın 145. maddesi gereği, ifadesi alınacak kişilerin davetiye ile çağrılması usulü atlanarak doğrudan gözaltı uygulanmasının hukuken kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ve mesleki bağımsızlık başta olmak üzere tüm hukuki güvencelerin korunması hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez gereğidir” denilerek, sürecin yakından takip edileceği bildirildi.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rezan Epözdemir. Son yılların en popüler, en çok kazanan, TV ekranlarının, kimi etkili makamların, derin mahfillerin gözde avukatlardan biri… İddialar çok ağır. FETÖ’ye yardım, siyasal ve askeri casusluk… Savcılığın elinde çok sağlam deliller olması lazım. Aksi halde bir gün içeride tutamazlar. Şimdiden baskı başlamıştır, hiç ummadığınız yerlerden. Çok cesurca işlem, tebrikler” ifadelerini kullandı.

TANINMIŞ DAVALARIN AVUKATI

1984 İstanbul doğumlu olan Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu. Kariyeri boyunca Türkiye’de geniş yankı uyandıran birçok davada görev aldı.

2009’da Münevver Karabulut cinayetinde ailenin avukatlığını üstlendi, Garipoğlu’nun mezarının açılması talebiyle gündeme geldi. 2020’de Pınar Gültekin cinayetinde de ailenin avukatı olarak görev yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarının davalarında, özellikle Ezgi Apartmanı dosyasında mağdur ailelerin vekilliğini yaptı.

Son olarak Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında Minguzzi ailesinin avukatlığını yürütüyordu. Ayrıca, kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen Seçil Erzan davasında bazı mağdurların avukatlığını üstlendi.

2021’de Galatasaray Spor Kulübü’nde başkan vekili olarak görev yapan Epözdemir, hukuk kariyeri boyunca hem spor camiasında hem de yüksek profilli ceza davalarında adını sıkça duyurdu.