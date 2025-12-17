Rezan Epözdemir’in tutukluluğu sürecek: Aynı dosyada eski savcı da tutuklandı

“Rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla yargılanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğun devamına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise duruşmada tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Rezan Epözdemir’in tutukluluğu sürecek: Aynı dosyada eski savcı da tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Epözdemir’in “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir hakkında, yapılan değerlendirme sonrası tutukluluğun devamına karar verildi.

Rezan Epözdemir’in tutukluluğu sürecek: Aynı dosyada eski savcı da tutuklandı - Resim : 1

Aynı dosya kapsamında yargılanan ve soruşturmada adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise duruşma sırasında tutuklandı.

Davaya ilişkin yargı sürecinin Yargıtay nezdinde devam edeceği bildirildi.

19 yaşındaki kadın tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü19 yaşındaki kadın tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüYurt
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYurt
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklandıSpiker Ela Rümeysa Cebeci, “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklandıGündem
Rezan Epözdemir
Günün Manşetleri
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Barajlar doluluk oranlarında son durum
Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi
Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
İstanbul genelinde huzur uygulaması
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
İki haftada 90 şüpheli cezaevine gönderildi
BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi...
Güllü'nün oğlundan ilk açıklama geldi!
Çok Okunanlar
Gün boyu elektrikler olmayacak Gün boyu elektrikler olmayacak
Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Kış güneşi yüzünü gösteriyor!
Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia
Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı!