Rezan Epözdemir’in tutukluluğu sürecek: Aynı dosyada eski savcı da tutuklandı
“Rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla yargılanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğun devamına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise duruşmada tutuklandı.
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Epözdemir’in “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü.
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir hakkında, yapılan değerlendirme sonrası tutukluluğun devamına karar verildi.
Aynı dosya kapsamında yargılanan ve soruşturmada adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise duruşma sırasında tutuklandı.
Davaya ilişkin yargı sürecinin Yargıtay nezdinde devam edeceği bildirildi.