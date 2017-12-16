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Rıdvan Dilmen'den Bahçeli'ye yanıt

Rıdvan Dilmen, kendisi hakkında "Şiddetle reddediyorum ve Türk milletinden özür dilemesini istiyorum" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi

Rıdvan Dilmen'den Bahçeli'ye yanıt
Rıdvan Dilmen, hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk milletinden özür dilemesini istiyorum" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Instagram'dan verdiği yanıtta şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasını okudum. Özellikle son birkaç yıldır ülkemiz zor dönemden geçiyor. Partisinin bölünmesini göze almak pahasına vatansever duruşuna saygı duyduğum Sayın Bahçeli’nin açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı bir teröriste benzettiğimi belirtip, aynı metin içerisinde benim Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yaptığımı düşünmesini anlamış değilim!

"KİMSE BENDEN ÖZÜR BEKLEMESİN"

Ben ne şeytanım, ne de yalakayım, 15 Ağustos 1962’de Nazilli’de doğmuş onurlu bir Türk vatandaşıyım.

Benim dün akşam söylediklerimin altını üstünü çıkarıp, cımbızla çekilmiş cümlelerle beni suçlayıp, halkın önüne atmasını anlamış değilim! Yıllar önce Deniz Gezmiş’ in Filistin konusundaki mücadelesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ülkeleri adına büyük bir lider olarak siyasi platformdaki Filistin mücadelesine benzetmişimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın; kapitalist, emperyalist, “egemen güçlere”, Amerika’ya, İsrail’e baş kaldırıp cesaretle mücadele ettiğini bilecek kadar okur yazarım.

Benden kimse özür beklemesin, özür dilenecek bir davranışta bulunmadığım bu yayının tamamı izlediğinde anlaşılacaktır. (https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hBc3KnFVC_A programın tamamını bu linkten izleyebilirsiniz) Saygılarımla."

ulusal.com.tr
Etiketler; #Rıdvan Dilmen #Bahçeli
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Ümit - 1 hafta önce
Kendini bilmez yorumlar senin daha çok başını ağrıtacak.
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