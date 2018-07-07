Türk edebiyatının büyük aydını, devrimci, yazı emekçisi, unutulmayacak eserlerle Türk Milletinin kalbinde taht kurmuş Rıfat Ilgaz'ın aramızdan ayrılışının 25. yılı. Usta edebiyatçı Rıfat Ilgaz'ı saygı ve sevgiyle anıyoruz..

"Onun en sevdiği namı ‘Rıfat Usta’ idi. En sevdiği tanımlanma şekli de ‘Ozan’". Kızı Defne, böyle anlatıyor usta edebiyatçıyı.O edebiyat tarihinin unutulmaz isimlerindendi. Eserleriyle Türk Milletinin kalbine kazındı. Bugün, Rıfat Ilgaz'ın aramızdan ayrılışının tam 25. yılı.Sosyalistti, yazı emekçisiydi, gerçeklerden, toplumdan yanaydı.Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Apartıman çocukları ve daha niceleri... Unutulmayacak onlarca eser ve onlarca ödül soğdırdı ömrüne ve tabi bir de halkın sevgisini.Aydınlık eski yazarı, Türk edebiyatının büyük aydını ve devrimci,vatansever Rıfat Ilgaz'ı saygıyla anıyoruz.