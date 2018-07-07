"Onun en sevdiği namı ‘Rıfat Usta’ idi. En sevdiği tanımlanma şekli de ‘Ozan’". Kızı Defne, böyle anlatıyor usta edebiyatçıyı.
O edebiyat tarihinin unutulmaz isimlerindendi. Eserleriyle Türk Milletinin kalbine kazındı. Bugün, Rıfat Ilgaz'ın aramızdan ayrılışının tam 25. yılı.
Sosyalistti, yazı emekçisiydi, gerçeklerden, toplumdan yanaydı.
Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Apartıman çocukları ve daha niceleri... Unutulmayacak onlarca eser ve onlarca ödül soğdırdı ömrüne ve tabi bir de halkın sevgisini.
Aydınlık eski yazarı, Türk edebiyatının büyük aydını ve devrimci,vatansever Rıfat Ilgaz'ı saygıyla anıyoruz.
ulusal.com.tr
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