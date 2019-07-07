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Rıfat Ilgaz'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti

Hababam sınıfıyla hafızalarımıza kazınan Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Rıfat Ilgaz, ölümünün 26. yılında saygıyla yad edildi

Rıfat Ilgaz'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti

Roman, şiir ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

Şiir yazmaya öğrencilik yıllarında başalayan Ilgaz "Sevgilim'in Mezarında" adlı ilk şiirini 15 yaşinda kaleme aldı.

Eserleri çok sayıda dergide yayımlanan usta kalem; Asıl ününü 1959'da kaleme aldığı "Hababam Sınıfı" ile kazandı.

Yazılarında ve yaşamında toplumcu gerçekçi bir çizgi devam ettirmeye çalışan Ilgaz, Orhan Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Nazım Hikmet gibi şairlerle birlikte çalıştı.

7 Temmuz 1993'te aramızdan ayrılan Ilgaz için memleketi Kastamonu'da "24'ncü Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek. 11-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak festivalde Ilgaz'ın eserleri ve anıları ele alınacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Rifat Ilgaz
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