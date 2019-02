Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, İzmir İktisat Kongresi’nin 96. yılında İzmir İktisat Kongresi Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, İzmir İktisat Kongresi’nin 96. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. İzmir İktisat Kongresi Anıtı önünde Vatan Partisi İzmir İl Teşkilatı ile birlikte basın açıklamasını gerçekleştiren Mutlu, “96 yıl önce 1923’te 17 Şubat-14 Mart tarihleri arasında şu anda arkamızda bir anı heykeli bulunan bu noktada İzmir İktisat Kongresi toplandı. 1135 delegenin katıldığı bu kongrede 15 gün süre ile 9 Eylül 1922’de ulusal kurtuluşunu İzmir’den tamamlamış olan Mustafa Kemal orduları, iktisat politikalarını değerlendirdi, saptadı. Oysa o tarihlerde 9 Eylül 1922’de İzmir yangın yeriydi, İzmir yanmıştı, bağlar sökülmüştü, her taraf harabeydi. Buna karşın Mustafa Kemal’in talimatıyla 17 Şubat’ta İzmir İktisat Kongresi başlamıştı. 1135 delege ülkemizin, yurdumuzun her tarafından gelmişlerdi. Bu kongrede kimler vardı? İşçiler, köylüler tüccarlar ve sanayiciler vardı. Kaldı ki arkamızdaki anıtta da görmüş olduğunuz 4 tane durum, işçi, köylü, tüccar ve sanayiciyi simgeliyor” diyerek bulunduklarını anıtın önemini aktararak sözlerine başladı.



BORÇLANMA EKONOMİSİ



Mutlu, “Mustafa Kemal, bu kongrede ulusal ekonomimiz yani milli ekonomimiz olmadığı zaman kazandığımız zafer örselenebilir diyordu. Maalesef bugün geldiğimiz nokta da budur. Kongreye katılan 1135 delegede kim Laz kim Kürt kim başka bir etnik grup diye bakılmamıştır. İşçilerimiz, sanayicimiz tüccarımızın katıldığı bu kongrede ve İzmir’in o günkü koşullarında 1135 delege, kimi yerlerde han kapılarında üzerlerine bir çarşaf örtülerek uyumuşlardı ve tekrar yoğun olarak çalışmaya başlamışlardı. Bu şartlarda yapılan kongrede çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar içinde özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı bir konu vardı. Kapitülasyonlar sonucu her şeyi ithal eden, ekonomisi çökmüş, üretmeyen ve borç içinde olan bir ülkeyi; üreten, borçlarını temizleyen ve karma ekonominin gelişeceği bir ulus haline getirmeyi amaçlıyordu. O günkü toplantıda alınan kararlar ise bugünkü koşulları aynen vurguluyor. Bakın, bugün tarım ekonomisi başta olmak üzere ekonomimiz tamamen çökmüştür. Borçlanma ekonomisi içinde yüzüyoruz. Ülkemiz artık iflasa gitmektedir. Yeni yeni borçlar, yüksek faizli borçlar; yurt dışı mafyalarından, kara para baronlarından sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun çözümü, Milli İktisat Kongresi’nde alınan kararlara geri dönmemizden gelmektedir. Bu kararlarla 1930’lara kadar uygulanan karma ekonomiyle ülkemiz, dünyada en hızlı gelişen iki ülke arasına girmiştir. Ancak özellikle 12 Eylül 1980’den sonra Turgut Özal ekonomisi ile bir borçlanma ekonomisi yaşamaya başladık. Üreticimiz üretemedi. Su yoktu, tarım girdileri çok fazlaydı. Ve bunun sonucunda köylüler çiftçiler bu durumdan dolayı soluğu tarımı bırakmakta aldılar” diyerek Milli İktisat Kongresi’nde alınan kararlara geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.



“Bugün ülkemizde özellikle İzmir’de tarım kesiminde çalışan istihdam edilen kişilerin yaş oranı 65 yaş üstü. Tarım kesiminde istihdam edilenlerin yüzde 70’i tarımda çalışıyor. Ama genç nüfusumuz kentlerde vasıfsız işçi olarak çalışıyor. Tüm ekonomimiz çöktü ve Bergama’da, Kınık’ta Beydağ’da, Bayındır’da çiftçi aileleri çocuklarını çözüm olarak vasıfsız işçi olarak göndermekte buldular. Bu durum, kentimizde bir obezite yaratıyor. İzmir, işsizlik oranının en yüksek olduğu bir şehir. Bunu bizzat Eski Ekonomi Bakanı ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi söylüyor. Diyor ki İzmir’deki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üstünde. Biz buna neden olduk demelerini beklemiyoruz. İzmirimizin en önemli yapılarından birinin şu an önündeyiz. Ancak birçoğumuz biliyoruz ki İzmirlilerin çoğu burayı bilmiyor. Unutturuldu. Yani ekonomimizin ulusal bağımsızlık ilkelerine göre yapılması gerektiğini, ona göre yükseleceğini hepimiz unuttuk. 96. yılında Mustafa Kemal Atatürk’e ve İzmir halkımıza söz veriyoruz. 96 yıl önce 17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında toplanan İzmir Ekonomi Kongresi’nde alınan ulusal ekonominin, ulusal bağımsızlığın temel taşı olduğuna inanarak bunu yerine getireceğiz. Üretim alanlarını şenlendireceğiz, çok büyük katkı yapacağız. Tarım alanlarına ücretsiz su vereceğiz. Tarımcı köylümüz daha fazla üretecek, üretim için kullandığı suyu ücretsiz olarak temin edeceğiz. Tarım alanlarında yalnız sorun su değil ama çok önemli etkenlerden birisi. Diğer katkılar da sağlandıktan sonra İzmirimiz üretim düzeyinde tekrar kalkınmaya, üretmeye başladıktan sonra çarşılarımız şenlenecek, esnafımız harekete geçecek. AVM’lerle bugün boğulan esnafımız nefes almaya başlayacak” diyen Mutlu, bugünün anısına toplandıklarını belirterek Vatan Partisi olarak İzmir Ekonomi Kongresi’nin Misak-ı Milli ilkelerinin saptandığı, üreten bir Türkiye’yi tekrar oluşturmaya and içtiklerini ifade etti.



Rifat Mutlu, sözlerini Medeni Kanunu’nun yıl dönümünü anarak sonlandırdı. Mutlu, basın açıklamasının ardından Kemeraltı esnafını ziyaret etti. Esnafın dertlerini dinleyip Vatan Partisi’nin çözümlerini anlattı.



