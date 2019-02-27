Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, Kanal Avrupa Ege Ana Haber Bülteni’ne konuk oldu. Ana haber bülteninde Ecem Adak’ın sorularını yanıtlayan Mutlu, 'Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 4 buçuk milyon İzmirliye daha güzel, daha sağlıklı bir yaşam istiyorum; güzel mutlu bir İzmir olmasını istiyoruz. Hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz' dedi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, Kanal Avrupa Ege Ana Haber Bülteni’ne konuk oldu. Mutlu, Ege Ana Haber Bülteni’nde Ecem Adak’ın sorularını yanıtladı. Adak’ın bir hekim olarak neden siyaseti tercih ettiğini sorması üzerine Mutlu, “İyi bir hekim olmak için insanları iyi tanımamız lazım. Bir hastamız başkasına açamayacağı sorunları bize anlatıyor. İnsanları daha yakından tanıma şansı tanıyorsunuz. Bakınca bireysel yardım bir yere kadar işe yarıyor, toplumsal olarak bir yararda bulunmak istiyorsunuz, işte orada siyaset devreye giriyor” diyerek cevapladı.



Siyasete ilk adımını Tıp Fakültesi’ndeyken attığını söyleyen Mutlu, “İlk girişimim Tıp Fakültesi’nde okurken Dev-Genç ile başladı. Daha sonra gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında mesleki siyasi girişimlerim oldu. İzmir’de DSP İl Başkanlığı yaptım. Ardından Vatan Partisi’nde İl Başkanı oldum. Ulusumuzun kurtuluşu, bu Atlantik sisteminden kurtuluş ile olacak. O yüzden siyaseti milli görev, yurttaşlık görevi olarak kabul ettim” dedi.



'İZMİR, TARIMSAL ÜRETİM KONUSUNDA YETERLİ SU ALAMIYOR'



İzmir’in hak ettiği yerde olmadığını belirten Mutlu, “İzmir, 12 bin kilometre karelik bir alanı ve 629 kilometre kıyı şeridi olan bir kent. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti ve aynı zamanda kadın istihdamının en fazla olduğu kentimiz. Ancak yeterli değil. Bakıyoruz İzmir’in kalitesi çok düşük yerde. Bu durum İzmirlilerin daha az mutlu, daha az sağlıklı olmasına sebep oluyor. Bugün İzmir’in önemli ilçelerinden Bakırçay, Kınık, Beydağ ve Selçuk sürekli göç veriyor. İzmir’in nüfusu sürekli artıyor ama tarımda engellemeler olduğundan tarımla uğraşan çiftçilerin genç çocukları kendilerine yeni iş aramak için İzmir’in merkezine vasıfsız işçi olarak geliyor. En son TÜİK verilerine göre işsizlik oranının en yüksek olduğu şehirlerden birisi de İzmir. Tarımın yapılamamasının sebebi İzmir’in su fakiri olması değil; İzmir’in tarımsal üretim konusunda yeterli su alamamasıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birebir sorumlu olduğu su şebekelerinde yüzde 30 su kaybı var” diyerek çarşıların şenliğinin sudan geçtiğini ifade etti.



'İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAVA KALİTESİ EMİSYONUNU DÜZENLEMELİ'



Hava kirliliği ve tarımsal sulama hakkındaki projelerine değinen Mutlu, “Vatan Partisi olarak tarım alanlarının genişletilmesi, suyun ücretsiz verilmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanlarında danışmanlık yapması, kooperatif verilmesi gibi yapacağımız şeyler var. İzmir’in havası çok kirli. Aliağa, Menemen, Kemalpaşa, Torbalı gibi sanayi tesislerinin olduğu yerlerde üretim temiz yapılmadığı için zehirli gazlar çıkıyor ve tarım ürünlerine zarar veriyor, ürünler azaldığı için fiyatlar yükseliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’de hava kalitesi emisyonunu düzenlemeli. Özellikle Aliağa başta olmak üzere zehirli gazları denetlemek için emisyon laboratuvarlarıyla İzmir’de hava emisyonu çalışması yapılması gerekiyor, sanayi alanlarında denetim merkezleri olması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 30 ilçede çok ciddi bir su kaybı var bütün İzmir’in su tesisat şebekesinin yenilenmesi gerekiyor, yeni bir su yönetim planının olması gerekiyor. Özellikle Tahtalı Baraj havzasında ve su havzalarında altın madenleri başta olmak üzere madenlere çok özenli yaklaşmamız gerekiyor” dedi.



'İZMİR’DE MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLAR İÇİN HASTANE KURACAĞIZ'



Mutlu, “İzmir’de şu anda 450 bin yaşlı yoksulumuz var. Bu yaşlı yoksulluğundan en fazla kadın yaşlılar etkileniyor. Yaşlılarımız yoksul olmayacak. Büyükşehir Belediyesi bu durumdan birinci dereceden sorumlu olacak. Ayrıca İzmirimizin sokaklarında çok sayıda sokak çocuğu görüyoruz. Sokak çocukları ile sokakta olan çocuklar ayrı. Sokakta olanlar mendil satanlar, sokak çocuklarının ise evleri yok. Sokak çocuklarının en kötü durumu uyuşturucu madde bağımlılığının yaygın olması. İzmir’de uyuşturucu madde bağımlısı çocuklar için hastane kuracağız ve bu hastane Türkiye’de bir ilk olacak. Çocuk okuldan geliyor, ailesine katkıda bulunmak için simit satmaya gidiyor. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü yapmış birisi olarak bu sorunların içinden geliyorum. Çocuk konusunda maalesef iyi niyetli olmak yetmiyor, sonuç odaklı olmak gerekiyor” diyerek İzmir’de uyuşturucu madde bağımlısı çocuklar için hastane kuracağını vurguladı.



'BÜYÜKŞEHİR BÜNYESİNDE ENGELLİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ'



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı iken Engellilerden Sorumlu Başkanlık yapan Mutlu, “400 binin üzerinde engelli hemşerimiz var ve engellilerin çok büyük sorunları var. Türkiye’nin de imza attığı bir sözleşmeyle engellilerin sosyal yaşama katılması konusunda çok fazla kazanımlar var ama bu kazanımlar yetmiyor. Vatan Partisi olarak Büyükşehir Belediyesi’nde Engelliler Daire Başkanlığı kuracağız. Bu Engelliler Daire Başkanlığı, Engelli Meclisi’ni kuracak. Yerel yönetimler, engellileri yadsıyarak var olamaz. Sosyal yardımlar da engelli dernekleriyle iş birliği halinde bu daire başkanlığında iş yapacak. Bunun haricinde bireysel ya da kurumsal olarak yapılan yatırımlar çok önemli ama yapmamız gereken Büyükşehir bünyesinde kalıcı yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bizim insan odaklı projelerimiz var” diyerek Engellilerle ilgili projelerini açıkladı.



'İZBAN’DAN SORUMLU OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’DIR'



Ana haber bülteninde İzmir’deki işsizliğe ve geçen ay yapılan İZBAN grevine değinen Mutlu, “Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam odaklı projeler geliştirmesi gerekiyor, biz bunu sağlayacağız. Çalışan kişilere eşit işe eşit ücret uygulaması getireceğiz. İzmir’de iş barışı sağlanacak. İşçi ve işveren uzlaşacak, sendikalar çok daha aktif olacak. İZBAN grevinde yüzde 50 yüzde 50 ortaktı. Bir istasyon yapılacak oluyor, hem devlet demiryolları hem de hükümetten bir siyasi rant kavgasına dönüşüyor. Bu konuda sorumlu olan da Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. İZBAN günde 330 bin yolcu taşıyan bir araç. İZBAN’ın bir ayda yaptığı gidiş-gelişi 140 km yapıyor, dünyanın çevresini 7 günde tamamlıyor. İstasyon açısından siyasi rant peşinde olanlar kol kola giriyorlar. İZBAN işçileri, yüksek hakem kurulundan daha fazla bir şey almayacaklarını düşündükleri için razı oldular. Günde 16 saat çalışıyorlar ve can taşıyorlar” dedi.



Rifat Mutlu, “Vatan Partisi olarak ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 4 buçuk milyon İzmirliye daha güzel, daha sağlıklı bir yaşam istiyoruz; güzel mutlu bir İzmir olmasını istiyoruz. Hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.



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