Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Doktor Rifat Mutlu “Mutlu İnsan, Mutlu İzmir” projelerini açıkladı

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Doktor Rifat Mutlu “Mutlu İnsan, Mutlu İzmir” projelerini açıkladı. Mutlu, belediye başkanlığında ilk iş olarak Engelli dairesi, madde bağımlısı sokak çocukları için tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile çocuk sığınma evleri” açacağını söyledi. Mutlu, İzmir hayalini kendi çizdiği karikatürleriyle anlattı.



Hem siyasetçi, hem beyin cerrahı, hem de karikatürist… Vatan Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Rifat Mutlu projelerini karikatürleriyle kamuoyuna açıkladı.



Vatan Partisi’nin İzmir’de önceliği insan. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, ilk iş olarak engelli, sokak çocukları ve tiner bağımlısı çocuklara dokunmak olacağını söyledi.



Mutlu’nun projeleri arasında “İzmir’e deniz getireceğiz” başlığı dikkat çekti.



Vatan Partisi belediyesinde üreticinin baş tacı olacağını belirten Rifat Mutlu, tarım alanlarında kullanılan suyun ücretsiz olacağını belirtti. Su ürünleri üzerine yoğunlaşan Mutlu, kooperatifler kurularak ilkokul öğrencilerine balık vereceklerini söyledi.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA - ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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