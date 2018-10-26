Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Arabistan kralına çağrıda bulundu. Riyad'da düzenlenen konferansta 56 milyar dolar değerinde yapılan anlaşmalarsa, " yine para konuştu" yorumlarına neden oldu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması yönünde Riyad yönetimine yapılan uluslararası baskılar sürüyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'a şeffaf ve inandırıcı bir açıklama yapma çağrısında bulundu.



Tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Merkel, Yemen'deki insani krize de dikkat çekti. Merkel, Suudi Arabistan'dan Yemen'de insani yardım girişine izin vermesini istedi.



Rusya Devlet Başkanı Putin de telefonla görüştüğü Suudi Arabistan Kralı ile Kaşıkçı cinayetini ele aldı. Rusya sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Ancak Riyad'da veliaht Prens Selman'ın düzenlediği geleceğe yatırım girişimi koferansına Rusya'nın kalabalık bir heyetle katılması dikkat çekti. Rusya konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.



Kaşıkçı cinayeti sonrasında Riyad'daki ekonomi konferansına ilgi azalsa da 56 milyar dolar değerinde 25'ten fazla anlaşma imzalandı.



Sözleşmelerin çoğunun ABD şirketlerine ait olduğu belirtilirken, konferans sonrasında "yine para konuştu" yorumları yapıldı.



ulusal.com.tr