Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Arjantin'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, "yerel işbirlikçi kim?" sorusuna yanıt aradıklarını, konu ile ilgili gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

G-20 zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuştu.



Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği zirvede öne çıkan başlıklardan biri Kaşıkçı cinayeti olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantinde konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, Suudi Arabistan yönetimine Kaşıkçı’nın cesedi nerede olduğunu ısrarla sorduklarını söyledi.



Erdoğan, "Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? Yerel işbirlikçi dedi. Bu işbirlikçi kim? Buradayerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, o zaman bunu açıklayacaksınız. Bizim emniyet Yalova’ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak." dedi.



Suudi yönetiminin çelişkili açıklamalar yaptığını belirten Erdoğan, "Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.



Erdoğan, "Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz." diye konuştu.



Erdoğan, zirvede Selman'a karşı aldığı tavrın sorulması üzerine ise, "Biz şeffaf bir tavır sergiledik" ifadelerini kullandı.







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