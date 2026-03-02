Rıza Pehlevi öldürülen 3 ABD askeri için "kalbim sızlıyor" dedi

ABD ve İsrail'in Minab’da bir kız ilkokulunu vurması sonucu 150 çocuk hayatını kaybederken, Rıza Pehlevi skandal bir paylaşıma imza attı. Pehlevi, İranlı kız çocuklarını görmezden gelerek misilleme saldırısında öldürülen 3 ABD askeri için "kahraman" diyerek taziye mesajı yayımladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Rıza Pehlevi öldürülen 3 ABD askeri için "kalbim sızlıyor" dedi
Yayınlanma: Güncellenme:

İran’ın güneyindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen saldırıda 150 öğrenci hayatını kaybetti.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Sürgündeki Rıza Pehlevi, İran’da hayatını kaybedenlere dair tek kelime etmezken, misilleme saldırısında ölen 3 ABD askeri için "kahraman" ifadesini kullandı. Pehlevi, "İran halkı onlara sonsuza dek minnettar kalacaktır" diyerek işgalci güçlere bağlılığını bir kez daha tescilledi.

ABD ASKERLERİ İÇİN KALBİM SIZLIYOR DEDİ

Pehlevi mesajında,

"Rejim tarafından öldürülen üç Amerikalı kahraman ve yaralanan beş kişi için kalbim sızlıyor. İran halkı onlara sonsuza dek minnettar kalacaktır. Acı içindeki ailelerine: En derin sevgilerimizi, başsağlığı dileklerimizi ve sonsuz minnettarlığımızı kabul edin lütfen." ifadelerini kullandı.

Altında 53 yıl sonra ilk: Jeopolitik gerilim piyasalara yansıdıAltında 53 yıl sonra ilk: Jeopolitik gerilim piyasalara yansıdıEkonomi
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"Dünya
iran abd
Günün Manşetleri
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
"Bu yol sahipsiz kalmayacak"
Çiftçi: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.” “ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı" "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Kayseri'de deprem oldu Kayseri'de deprem oldu