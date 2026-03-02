Rıza Pehlevi öldürülen 3 ABD askeri için "kalbim sızlıyor" dedi

İran’ın güneyindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen saldırıda 150 öğrenci hayatını kaybetti.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Sürgündeki Rıza Pehlevi, İran’da hayatını kaybedenlere dair tek kelime etmezken, misilleme saldırısında ölen 3 ABD askeri için "kahraman" ifadesini kullandı. Pehlevi, "İran halkı onlara sonsuza dek minnettar kalacaktır" diyerek işgalci güçlere bağlılığını bir kez daha tescilledi.

ABD ASKERLERİ İÇİN KALBİM SIZLIYOR DEDİ

Pehlevi mesajında,

"Rejim tarafından öldürülen üç Amerikalı kahraman ve yaralanan beş kişi için kalbim sızlıyor. İran halkı onlara sonsuza dek minnettar kalacaktır. Acı içindeki ailelerine: En derin sevgilerimizi, başsağlığı dileklerimizi ve sonsuz minnettarlığımızı kabul edin lütfen." ifadelerini kullandı.