Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut, bugün köşesinde Ulusal Kanal'ın İMECE çağrısını kaleme aldı. Ulusal Kanal'ın vatandaşların bağışlarıyla ayakta durduğunu belirten Zelyut, yazısında Ulusal Kanal ekranlarının kapanmaması için herkesin gücü oranında katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'un yazısının ilgili kısmı şöyle:



Değerli okurlarım, ülkemizdeki televizyonların, gazetelerin yüzde 95’ini AKP kontrol ediyor.



Ulusal Kanal, Halk TV gibi birkaç kanal dışında sesimizi duyurabileceğimiz televizyonlarımız yok.



Ulusal Kanal’ın arkasında AKP’den ballı ihaleler alarak milyarlar kazanan patronlar yok. Onu, halkın küçücük bağışları ayakta tutuyor.



Şu sıralarda devlete verilen taksiti ödemekte zorlanıyor. Kanalımızın kapanmaması herkes kendi gücü oranında katkıda bulunmalı.



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