Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut yazdı...

Aydınları hedef göstererek katledilmelerinde birinci derecede rol alan Amerikancı Akit Gazetesi şimdi bizi dinci çetelerin nişan tahtasına koydu.

Cumartesi günkü haberlerinde beni "Milli ve manevi değerlerimize düşman" ilan edip Alevi kökenli olduğumu da yazarak kışkırtıcılıkta tavan yaptılar.

Karanlık Akitçi takımının bize saldırmasının sebebi, Kaynak Yayınları’ndan çıkan Osmanlıda Oğlancılık isimli eserimiz. Mahkeme, kitabımızı aklayınca FETÖ’nün 5. Kolu Akitçi takımı bu yargı kararına karşı kılıç çekti.

Bu kitap, cumhuriyet ahlakına karşı daha üstünmüş gibi pazarlanan egemen Osmanlı ahlakının çürümüşlüğünü ortaya koyuyor. Hem de Osmanlı döneminde yazılmış kaynaklara dayanarak. Böylece cumhuriyet düşmanlarının dayanakları yıkılıyor. Saldırının sebebi bu...



FETÖ’NÜN MEDYADAKİ PROPAGANDA ALETİ

Bugün Fethullahçı Terör Örgütü’nün ülkemizi karıştırmak için işlediği cinayetlerle Akit Gazetesi arasındaki karanlık ilişki artık ortaya çıkıyor. Bunun bir örneği 2006 yılında türban üstünden Danıştay üyelerini hedef göstermeleridir. O günkü adıyla Vakit’in verdiği cinayet işareti sonucunda Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin katledildi. Bu cinayeti işleyen Alpaslan Aslan FETÖ’cülükten yargılanıyor ama ona işareti veren Akit Gazetesi’ne dokunulamıyor.

Yine Deniz Baykal ile bazı MHP’lilere kurulan kaset tuzağının FETÖ işi olduğu anlaşıldı ve bu çete yargılanıyor. Lakin bu pis işte görev yapan Akit örgütüne yine soru sorulmuyor.

Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday, Cumhuriyet Yazarı Ahmet Taner Kışlalı da aynı yapının hedef göstermesi sonucunda katledildiler. Cinayetin medya ayağında olduğu açık olan Akit Gazetesi, kışkırtmalarını şimdilerde de sürdürüyor. Gel gör ki cumhuriyetin savcıları cumhuriyet düşmanı bu örgüte dokunamıyor? Peki kim koruyor bunları, kim?



ALİ İLE BİRLİKTE OLMAK ONURDUR

Bana, "Alevi yazar!" diyerek IŞİD’lilere işaret veren Akit örgütü!

Ali yanlısı yani Alevi olmakla da onur duyarım. Çünkü:

*O Ali, çocukluğundan beri devrimci Muhammet tarafından yetiştirilmiş olup Peygamber’in üstün ahlakını, eşitlikçi düşüncelerini taşıyan tek erkektir.

*O Ali, İslam düşüncesi yayılsın diye sürekli ölümü göze almış bir kahramandır. Bedir, Hendek, Huneyn cenkleri onun direnmesi ile kazanılmıştır. Uhut’da Ömer-Osman gibiler kaçarken Hz. Muhammet’in yanında kalan ve canını ortaya koyarak onu kurtaran da Ali idi.

*O Ali, Peygamber’in "Eti etim, kanı kanım, canı canım!" diye övdüğü; "İlim şehrinin kapısı" gösterdiği, son Hac’dan dönerken bütün Müslümanlara velî tayin ettiği bir önderdir.

*O Ali, saltanat kavgasına düşen Ömer-Osman gibilerin ortada bıraktığı Hz. Muhammed’in cenazesini yuyan, duasını eden ve onu gömen kişidir.

*O Ali, Ömer ve Osman zamanında yapılan yağma (ganimet) savaşlarına asla katılmayan barışçı insandır.

*O Ali, halife olduğunda beylerle köleleri aynı gördüğünü uygulamaları ile gösteren bir toplumcu, hatta komüncüdür. Cemel Savaşı bu yüzden çıkmıştır.

*O Ali, öldüğünde geriye saraylar, sandık sandık altınlar, binlerce köle ve cariye değil sadece bir isim bırakmış, gitmiştir.



ÖNCE TÜRK’ÜM

Bu yüzden biz Türkler; dedeleri sömürgeci Arapların kanlı katliamlarına uğramış Oğuz çocukları; kaderi bizlere benzeyen o Ali’yi çok sevmişiz.

Siz Akitçiler ise: Hz. Muhammet’i ve Müslümanları katletmek için üstüne üç kez ordu ile saldıran Ebu Süfyan çocuklarısınız; yani Süfyanîsiniz. Ananız da Hz. Hamza’yı öldürtüp çiğerlerini yiyen hain Muavi’nin anası Hind...

O yüzden de tuttuğunuz tarikatlerin veya vakıfların yurdunda fakir fukaranın çocuklarına tecavüz ediliyor ya... Bu örtünüzü kaldırıp tecavüz tarihinizi ortaya çıkardım diye kızıyor, saldırıyor, hedef gösteriyorsunuz. Arapçılık değil Türkçülük yaptığım için deliriyorsunuz.

Ben Tanrı Dağı kadar Türk olan ve soyu Gök Türk hakanları demirci Aşınalara kadar uzanan Türk oğlu Türk’üm.

Siz Emevi Arap çocuğu, ben Türk çocuğu...

Devam edin! Akit ürür, cumhuriyet aydınları yürür!



Aydınlık