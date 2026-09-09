Rize-Artvin Havalimanı açıklarında korku dolu anlar! Uçak denize acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişiye ulaşıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rize-Artvin Havalimanı açıklarında korku dolu anlar! Uçak denize acil iniş yaptı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na seyir halindeyken Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan uçakta bulunan 2 kişiye Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

FRANSIZ TESCİLLİ UÇAK DENİZE İNİŞ YAPTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR uçuş gerçekleştiren Fransız tescilli WT9 tipi hava aracı, motor arızası nedeniyle acil durum deklare ederek Rize-Artvin Havalimanı'na yönelmiştir. Hava aracının, Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekiplerimiz saat 13.04'te kendilerine ulaşmış ve her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale ve koordinasyon çalışmaları sürmektedir. Pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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