FETÖ üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 26 sanıktan 25'ine 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Rize'de FETÖ'ye ilişkin davada örgüt üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 26 sanıktan 25'i 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Adem D, Ali D, İlker K, Kenan K, Sezai B, Abdurrahman D, Faruk A, Hülya K, Kemal Y, Muhammet Ö, Murat K, Rukiye A, Veysel K, Aydın K, Cem H, Oğuz B, Osman T, Selçuk Y, Süleyman S, Talat C, Ali A, Aykut İ. ile tutuksuz sanıklar V.B, C.Y, M.A.K, G.E, avukatları ve yakınları katıldı.



Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

V.B, C.Y. ve M.A.K. ise bildiklerini samimiyetle anlattıklarını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Adem D, Ali D, İlker K, Kenan K. ve Sezai B'yi 7 yıl 6'şar ay, Abdurrahman D, Faruk A, Hülya K, Kemal Y, Muhammet Ö, Murat K, Rukiye A. ve Veysel K'yi 6 yıl 10 ay 15'er gün, Aydın K, Cem H, Oğuz B, Osman T, Selçuk Y, Süleyman S, Talat C, Ali A. ve Aykut İ'yi 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan V.B. ve C.Y'yi 3 yıl 9'ar ay, M.A.K'yi 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.



Heyet, suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle G.E'nin beraatine hükmetti.



Mahkeme heyeti, Ali A, Aykut İ, Abdurrahman D, Faruk A, Kemal Y, Muhammet Ö, Oğuz B, Osman T, Selçuk Y. ve Talat C'nin hükümle tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamını kararlaştırdı