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Rize'de heyelan! Mahsur kalanlar var

Son dakika haberi... Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı, kurtarma ekipleri sevk edildi

Rize'de heyelan! Mahsur kalanlar var

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, il genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmurun toprak kayması ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

Etkisini artıran yağmur nedeniyle Çamlıhemşin ilçesi Palovit Şelalesi bölgesinde heyelan meydana geldiği, heyelanın yaşandığı anda bölgeden geçen 3 kişinin son anda heyelan altında kalmaktan kurtulduğu, bölgeye jandarma ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi. Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu ve yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #heyelan
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