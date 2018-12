Rize Sulh Ceza Hakimliği, emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, personel şube müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Rize Sulh Ceza Hakimliği, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ve personel müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada olayın basın yayın organlarında yayınlanmasının soruşturmanın amacının tehlikeye düşebileceğini dikkate alarak, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınların yasaklanmasına karar verdi.