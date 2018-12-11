Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri duyuldu, emniyet binasından bazı yaralılar ambulanslarla çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Altuğ Verdi kurtarılamayarak şehit oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Rize Emniyet Müdürü'nün boynundan vurulduğunu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki olaya ilişkin, "(Rize Emniyet Müdürü) Şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki olaya ilişkin, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.



Saldırı bir polis memuru tarafında yapıldı. Emniyet binasına giriş çıkışların kapatıldığı ifade edildi.



Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu gözaltına alındı



Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı.



Hastaneye kaldırılan Altuğ Verdi kurtarılamayarak şehit oldu







Rize Valisinden ilk açıklama

"Elim bir olay hepimizi üzen bir olay. Memleketi üzen bir olay çok sevilen çok başarılı hepimizin dostu arkadaşı Altuğ müdürümüz şehit olmuştur. Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçemizde trafik polisi bir arkadaşımız. Arkadaşlar her türlü müdahaleyi yaptı ama az önce kaybettik makamı cennet olsun hepimiz çok üzgünüz. Bilgiler henüz çok taze yanıltmamak lazım daha sonra bunu aile izleyecek yanlış bilgi vermekten kaçınıyorum."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama



Bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundana yaralamıştır . İl Emniyet Mdürümüz Altu Verdi tüm müdahalelere tağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur Allah rahmet eylesin



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rizeye gidiyor



İçişleri Bakanı Soylu'nun, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırı dolayısıyla Rize'ye gideceği bildirildi.



Saldırının sebebi belli oldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş ederek şehit eden polis memurunun tayin sorunun olduğu ortaya çıktı.





Altuğ Verdi kimdir?

Makamında silahlı saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Altuğ Verdi 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.

1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.



Ayrıca, ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



Altuğ Verdi 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

