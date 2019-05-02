Rize'de sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları bitirildi. Sokakta oynayan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) kaybolmasının ardından başlatılan aramalar sonucunda çocuklar sağ salim bulundu. Rize Valisi, çocukların durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Rize'de sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları bitirildi.



ÇOCUKLAR BULUNDU



Rize Valisi Çeber, çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduğunu ve durumlarını iyi olduğunu açıkladı.



NE OLMUŞTU



Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde sokakta oynayan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) kaybolmasının ardından başlatılan aramalar gece boyunca sürmüştü.



Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar bölgedeki çay tarlaları, inşaat ve evlerde arama yapmıştı.



Çalışmaları, Kaymakam Vedat yılmaz ve Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yakından takip etmişti.



Gün ağarmasının ardından ekipler çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.



Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek vermişti.



Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlatmıştı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katılmıştı.



Öte yandan, ilçedeki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtları gece boyunca polis ekiplerince incelenmişti. Bazı görüntüler, ailelere ve yakınlarına izlettirilmişti.



ulusal.com.tr





















Barış Yıldırım​







Selim Yağız Özkan