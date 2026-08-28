Rojin Kabaiş cinayeti soruşturmasında şok delil! Kaybolduğu gün saatlerce mesajlaştığı 'araştırma görevlisi' ortaya çıktı

27 Eylül 2024’te kaybolduğu günün kritik saatlerinde üniversitede eski araştırma görevlisi olan M.Ç. ile Instagram üzerinden mesajlaştığı saptanan genç kızın yazışma dökümleri, aynı baz sinyali ve sonrasında hesabın kapatılması üzerine aile avukatları iki kişi hakkında acil gözaltı ve DNA örneği alınması talebiyle savcılığa başvurdu.

"DENİZ KABUĞU" DETAYI VE "HOCAM" HİTABI

Soruşturma birimlerince çözümlenen dijital verilerde; Rojin Kabaiş’in kaybolduğu gün 14.30 ile 18.47 saatleri arasında Instagram üzerinden tıp fakültesinde görev yapmış eski araştırma görevlisi M.Ç. ile mesajlaştığı belirlendi:

Yazışmalarda şüpheli M.Ç.’nin Van Gölü sahilinde deniz kabukları bulduğunu ve isteyenlere getirebileceğini yazdığı, Rojin’in ise bu mesaja "deniz kabuğu" cevabını vererek karşılık verdiği tespit edildi.

Hediyeleşme konusu üzerine gelişen konuşmalarda Rojin’in şahsa "hocam" hitabında bulunduğu kayıtlara geçti.

AYNI BAZ SİNYALİ, ANİDEN KAPATILAN HESAP VE DNA EKSİKLİĞİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren şüpheler mesajlaşmanın hemen sonrasındaki hareketlilikle derinleşti:

Aynı Baz İstasyonu: Yapılan HTS ve teknik baz istasyonu incelemelerinde, eski araştırma görevlisi M.Ç. ile Rojin Kabaiş’in kritik zaman diliminde aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi.

Hesabın Kapatılması: Mesajlaşmanın ve kaybolma olayının akabinde M.Ç.’nin Instagram hesabını aniden sildiği/kapattığı belirlendi.

DNA Örneği Alınmadı: Soruşturma boyunca onlarca kişiden profil karşılaştırması için DNA örneği toplanmasına karşın, doğrudan şüpheli konumdaki M.Ç.’den henüz hiçbir DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIĞA BAŞVURU: İKİ İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI İSTENDİ

Yeni dijital bulguların ardından Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulundu. Başvuruda; mesajlaşmanın odağındaki eski araştırma görevlisi M.Ç. ile olay sonrasında temasta olduğu belirlenen M.N.K. hakkında acil yakalama ve gözaltı kararı çıkarılması, şahıslardan biyolojik/DNA örnekleri alınarak dosyadaki profillerle eşleştirilmesi talep edildi.

TELEFONA UZAKTAN "CİHAZ SİLME" KOMUTU GÖNDERİLMİŞTİ

Rojin’in şifresi henüz tam olarak kırılamayan cep telefonunun kaybolmasından günler sonra, 10 Ekim tarihinde uzaktan komutla "sıfırlama / veri silme" işlemine tabi tutulması da soruşturmada organize bir delil karartma şüphesini güçlendiren en karanlık nokta olarak inceleme altında tutuluyor.