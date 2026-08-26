Rojin Kabaiş dosyasında kan donduran gelişme! Avukatı açıkladı

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporları ile genç kızın tıbbi geçmişine dair kayıtları karşılaştırarak Rojin Kabaiş'in ölümünden hemen önce kimyasal maddelerle bayıltıldığını ve solunum kasları felç edilerek öldürüldüğünü öne sürdü.

OTOPSİDE TESPİT EDİLEN MADDELER VE YARI ÖMÜR DETAYI

Avukat Abdurrahman Karabulut'un açıklamasına göre, Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde yapılan adli tıp incelemelerinde iki kritik etken madde tespit edildi:

Rocuronium (İç Organlar ve Mide): Yalnızca ameliyathanelerde ve acil entübasyon süreçlerinde uzman hekim kontrolünde kullanılan, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden güçlü bir kas gevşetici.

Ornidazole (Mide): Anaerob bakteriyel enfeksiyon ve parazit tedavisinde kullanılan bir antibiyotik.

Ameliyat İhtimali Reddedildi: Karabulut, Rojin Kabaiş'in 11 Eylül 2024'te geçirdiği cerrahi operasyona işaret ederek, yarılanma ömrü yalnızca 30 ila 90 dakika olan Rocuronium'un haftalar sonra yapılan otopside tespit edilmesinin biyokimyasal olarak imkânsız olduğunu, ilacın ölümden çok kısa süre önce verildiğini savundu.

"BU KİMYASALLARA ERİŞİM YETKİSİ OLAN KİŞİLERCE KATLEDİLDİ"

Elde edilen adli verilerin cinayeti kanıtladığını öne süren Av. Abdurrahman Karabulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir. Yarılanma ömrü 30 ila 90 dakika olan bu kas gevşeticinin haftalar önceki ameliyattan kalması imkânsızdır. Bu veriler; müvekkilimizin bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla ilaç verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini ortaya koymaktadır."

Dosyaya giren bu iddialara ve kimyasal maddelerin vücuda giriş şekline ilişkin adli makamlarca yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor.