Rojin Kabaiş soruşturmasında İspanya'dan kötü haber

Cep telefonu incelemesinin sonuçlanmasının ardından Van Barosu bir açıklama yaptı. Dijital verilerin eksiksiz incelenmesinin dosyanın akıbeti için hayati önem taşıdığını belirten Baro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İspanya’ya gönderilen cihazla ilgili gelen son raporda, tam erişim sağlanamadığı ve incelemenin kısmi içerikte kaldığı anlaşılmıştır. Sürecin şeffaf ve etkin yürütülmesi, dijital verilerin denetlenebilir biçimde incelenmesi şarttır. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."