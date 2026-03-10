Rojin Kabaiş soruşturmasında İspanya'dan kötü haber
Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, İspanya'ya gönderilen cep telefonuna tam erişim sağlanamadı. Van Barosu sürecin şeffaflığına dikkat çekerken, cansız bedende bulunan iki farklı DNA profili için incelenen kişi sayısı 195'e yükseldi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, yaklaşık 3 ay önce İspanya'ya gönderilen cep telefonunun teknik analiz raporu tamamlandı.
Uzmanlar tarafından hazırlanan son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı ve sadece sınırlı verilere ulaşılabildiği belirtildi.
İncelemenin kısmi kalması nedeniyle dosyaya yön verecek dijital deliller tam olarak elde edilemedi.
Cep telefonu incelemesinin sonuçlanmasının ardından Van Barosu bir açıklama yaptı. Dijital verilerin eksiksiz incelenmesinin dosyanın akıbeti için hayati önem taşıdığını belirten Baro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İspanya’ya gönderilen cihazla ilgili gelen son raporda, tam erişim sağlanamadığı ve incelemenin kısmi içerikte kaldığı anlaşılmıştır. Sürecin şeffaf ve etkin yürütülmesi, dijital verilerin denetlenebilir biçimde incelenmesi şarttır. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."
DNA TARAMASI 195 KİŞİYE ULAŞTI
Rojin Kabaiş'in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA profilinin tespit edilmesi üzerine başlatılan tarama çalışmaları devam ediyor.
Karşılaştırmalı DNA incelemesinde ilk etapta 134 olan kişi sayısı 195'e çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndaki verilerle eşleştirilmek üzere; yurt güvenlik görevlilerinden üniversite personeline kadar geniş bir kitleden örnekler toplanıyor.
NE OLMUŞTU?
Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.