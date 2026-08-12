Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Rektörden ve yeğeninden DNA örneği alındı

REKTÖR VE YEĞENİNDEN YENİ ÖRNEKLER İSTENDİ

Taramalar sürerken ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut’un talebi üzerine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den de 5 Mayıs tarihinde DNA örnekleri alındı. Babası Nizamettin Kabaiş'ten bugün vekaletname alarak sürece resmen dahil olan Avukat Şahin Cangüleç, alınan bu testlerin dosyaya yeni eklendiğini bildirdi. Cangüleç, Rektör ve yeğeninden ek örnekler alınması için de başvuruda bulunduklarını ancak henüz işlem yapılmadığını belirterek süreci şu sözlerle aktardı:

"DNA testleri bugün dosyaya dahil oldu. Mayıs ayında DNA örnekleri alınmış. Ayrıca Avukat Abdurrahman Bey yeniden talepte bulunarak rektör ve yeğeni Enes Şevli’nin kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını istemişti. Bu taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Rojin Kabaiş ailesinin avukatlığını Avukat Abdurrahman Karabulut ile birlikte yürüteceğiz. Dosyayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüştük. Bu dosyanın soruşturmasını Van savcılığı yürütüyor. Meslektaşım Abdurrahman Bey Konya’da, ben Van’da yaşıyorum. Bu anlamda bazı eksiklikler vardı. Bundan sonra soruşturma dosyasını birlikte takip edeceğiz. Bugün itibarıyla Nizamettin Bey’den vekaleti aldık ve dosyaya sunduk. Başsavcı vekilimizle de görüştük, gerekli bilgileri aldık. Yapılmayan hususlar ve yapılması gerekenler var. Eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa yapılmasını isteyeceğiz"