Rojin Kabaiş'in avukatından çarpıcı iddia: "İlaç verilip solunumu felç edildi"
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dosyada dikkat çeken yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Ailenin avukatı, otopside tespit edilen bir ilaç etken maddesinin ölümden kısa süre önce gerçekleşmiş olabilecek bir müdahaleye işaret ettiğini öne sürdü.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız halde bulundu. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyadaki adli tıp bulguları yeniden tartışma konusu oldu.
Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi kapsamında alınan örneklerde 'Rocuronium', mide içeriğinde ise 'Ornidazole' tespit edildiğini söyledi.
Avukat Abdurrahman Karabulut'un açıklaması şu şekilde: ''Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.
Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.
Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır.
Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır.''
ATK RAPORUNDA NE DENİLMİŞTİ?
Daha önceki Adli Tıp Kurumu değerlendirmesinde ise Kabaiş'in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiği belirtilmişti.
Raporda, ölümün kaza, intihar ya da başka bir kişinin müdahalesi sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben kesin olarak belirlenemeyeceği ifade edilmişti.
Ailenin avukatının son açıklamasıyla birlikte dosyada yer alan ilaç bulgusunun nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.