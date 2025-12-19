Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatabilecek gelişme: İspanya’daki telefonda 10 haneli şifre tespit edildi

Van’da 2024 yılı Eylül ayında kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç kızın İspanya’ya gönderilen cep telefonuyla ilgili yeni bilgileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyuyla paylaştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, İspanya’daki adli inceleme sürecinin sürdüğünü belirterek, telefonda 10 haneli bir şifre tespit edildiğini açıkladı. Tunç, “Son aldığımız bilgilere göre, telefonda 10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrenin çözülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

Şifrenin çözülmesinin ardından telefon üzerinde kapsamlı dijital inceleme yapılacağını belirten Tunç, bu sürecin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğine işaret etti. Daha önce yapılan delil tespitleri ve dijital incelemelerden somut bir sonuca ulaşılamadığını hatırlatan Bakan Tunç, “Telefonun incelenmesiyle birlikte konunun aydınlatılmasına dair önemli verilere ulaşabileceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, Van’da 27 Eylül’de kaybolmuş, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. O günden bu yana yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu, teknik inceleme için İspanya’ya gönderilmişti.