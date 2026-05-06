Rojin Kabaiş'in telefonu inceleme için Çin'e gönderilecek

Van’da 2024 yılında cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında teknik inceleme süreci derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için telefonun İspanya’dan sonra yeni bir adrese gönderileceğini duyurdu

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Rojin Kabaiş'in telefonu inceleme için Çin'e gönderilecek
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldığını açıkladı. Genç kadına ait olan ve daha önce İspanya’ya gönderilen telefonun, daha detaylı bir teknik inceleme yapılması amacıyla bu kez Çin’e gönderileceği bildirildi. Bakan Gürlek, dosyanın aydınlatılması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurguladı.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEVREDE

Soruşturma sürecine dair detayları paylaşan Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın da sürece dahil olduğunu belirtti. Bu birimin doğrudan soruşturma yürütmediğini ancak teknik destek sağladığını aktaran Gürlek, ihtiyaca göre özel ekiplerin de oluşturulabileceğine dikkat çekti.

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya gelen Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerinin titizlikle inceleneceğini ifade etti. Baba Nizamettin Kabaiş, görüşmede yetkililere teşekkür ederek adalete olan güvenini dile getirdi ve olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi.

Son 5 Yılın en büyük kaçak sigara yakalaması İzmir'de gerçekleştiSon 5 Yılın en büyük kaçak sigara yakalaması İzmir'de gerçekleştiGündem
Rakamlar ezber bozdu! 100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyorRakamlar ezber bozdu! 100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyorEğitim
İran'dan Hürmüz için kural listesiİran'dan Hürmüz için kural listesiDünya
Akın Gürlek Rojin Kabaiş
Günün Manşetleri
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği
önemli açıklamalar
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı!
Hürmüz'de kritik eşik!
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Kurultay davası ertelendi
TÜİK 2025 karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak! Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 6 Mayıs Çarşamba Gazete manşetleri 6 Mayıs Çarşamba