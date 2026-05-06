Rojin Kabaiş'in telefonu inceleme için Çin'e gönderilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldığını açıkladı. Genç kadına ait olan ve daha önce İspanya’ya gönderilen telefonun, daha detaylı bir teknik inceleme yapılması amacıyla bu kez Çin’e gönderileceği bildirildi. Bakan Gürlek, dosyanın aydınlatılması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurguladı.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEVREDE

Soruşturma sürecine dair detayları paylaşan Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın da sürece dahil olduğunu belirtti. Bu birimin doğrudan soruşturma yürütmediğini ancak teknik destek sağladığını aktaran Gürlek, ihtiyaca göre özel ekiplerin de oluşturulabileceğine dikkat çekti.

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya gelen Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerinin titizlikle inceleneceğini ifade etti. Baba Nizamettin Kabaiş, görüşmede yetkililere teşekkür ederek adalete olan güvenini dile getirdi ve olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi.