Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: 'Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum'

''Bir de öğrenciler soruyor diyor ki bizim arkadaşımıza ne oldu? Sürekli yürüyüş yapıyorlar, oturma eylemi yapıyorlar. Rektörlük bunlara da engel oluyor. Neden ama? Sebep nedir? Niye engel oluyorsun? Sen bize değer vermedin. Bari öğrencilerine değer ver. Oturma eylemi yapsınlar, sıkıntı yok. Açıklama yapsınlar, sorsunlar. 'Bizim sınıf arkadaşımıza ne oldu' sorusunu soruyorlar. Bu DNA'lar ikinci rapor adli tıpten geldi. DNA'lar tespit edildi. Artık daha bulaş değil. Rojin'in bedenin neresinden tespit edildi. O da bellidir ki yani bir cinayettir.Ondan sonra büyük yürüyüşler oldu açıklamalar oldu. Basın açıklamaları, televizyonlar paylaştı. Herkes destek oldu ama en çok destek de kadınlardan geldi. Hem Diyarbakır'da hem Van'da büyük yürüyüşler oldu. Her iki şehirde de büyük yürüyüşler oldu. Diğer şehirlerde de oldu. İzmir, İstanbul, Ankara farklı şehirlerde, Eskişehir'de. Ama en çok Van ile Diyarbakır büyük yürüyüşler yaptı. Orada biz güç aldık. Biliyoruz ki yanımızdadırlar. İnşallah Allah'ın izniyle bu olay çözülecek.Ankara'ya da iki sefer gittim. Bakanla görüştüm, görüşlerimizi aldı. Dosya ile ilgileneceklerini söylediler. Bakan 'İnşallah bu dosya en kısa zamanda aydınlanacak bu katliler yakalanacak' dedi. Biz sürekli Van'a gelip gidiyoruz. Van'da bilgi alıyoruz. avukatlarımızla irtibattayız. Yeni bir gelişme olduğu zaman bizimle paylaşıyorlar.''